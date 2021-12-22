وزير التموين يعلن زيادة سعر طن قصب السكر للمزارعين

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وفي المناطق الصحراوية، والعلاوة في القصب بمقدار 90 جنيها، مؤكدا زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضى إلى 810 جنيهات فى سعر طن القصب للمزارعين للموسم المقبل لإنتاج السكر المحلى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التموين بحضور السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة مجلس النواب والنائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب واللواء عصام البدوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر للصناعات التكاملية والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى شركات وزارة التموين.​