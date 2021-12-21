قومي المرأة ينعي المناضلة الأردنية أسمى خضر: تاريخها حافل

كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى المناضلة الحقوقية الأردنية الأستاذة أسمى خضر ، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الوطن العربى رمز نسائي ملهم ، حيث ان تاريخها حافل بالعطاء لخدمة قضايا المرأة والوطن العربى بشكل عام.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء ومحبى الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن " أسمى حنا خضر" هى سياسية أردنية وناشطة في شؤون المرأة، تقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن. درست القانون في دمشق وعملت في العديد من القطاعات التعليمية والقانونية والصحفية. تقلدت عدة مناصب وزارية منها الناطق باسم الحكومة ، ووزيرة الثقافة ، كما أصبحت عضوة في مجلس الأعيان الأردني .