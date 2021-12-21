وزير القوى العاملة: توفير 7470 فرصة عمل بأجور تصل إلى 10 آلاف جنيه

القاهرة- أ ش أ:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية 5908 فرص عمل للذكور والإناث منها للقادرون باختلاف بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص في 21 محافظة لشغلها خلال ديسمبر الجاري.

وأضاف سعفان - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن النشرة تناولت أيضًا إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نوفمبر الماضي بالنشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل، منوهًا بأن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق.

وأوضح أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg (النشرة القومية للتشغيل) تحت مسمى (برنامج طالبي العمل)، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ولفت إلى أن هذه الفرص متوفرة بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة والدقهلية).

وأكد أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 60 كاشير، و2 موظف استعلامات، و205 أفراد أمن بأجر يصل لـ4500 جنيه مع توفير سكن ووجبات في بعض المواقع، و500 عضو فريق، و200 مندوب توصيل بأجر 5000 جنيه، و50 سائقًا بأجر 4000 جنيه، و20 مضيفا، و28 مشرف غرف، و18 عامل تجهيز وتحضير، و2 جنايني، ومدير قسم تجاري بأجر 6000 جنيه، وأخصائي توظيف، و40 عامل نظافة، و50 مساعد أدوية، و5 كبيري مهندسين، و50 خدمات معاونة، و20 مراقب كاميرات، و50 مسئول مبيعات و134 عاملًا من ذوى الهمم لاستيفاء نسبة 5%.

وفي الشرقية شملت الوظائف 3 مهندسي إنتاج، و20 مهندس جودة، و20 مهندس كهرباء، و16 مهندس ميكانيكا، و30 مصمم جرافيك، و10 أخصائي تخطيط، و30 محاسبًا، و20 مندوب مشتريات، و20 مسئول خدمة عملاء، و30 أخصائي جودة، و472 فني المونيتور وتكسير آلي وسلكيات وصيانة كهربائية وميكانيكية، و2 فني سلامة وصحة مهنية، و20 طباعًا، و16 مساعد طباع، و30 فني ستيمر، و12 فني مطبخ لون، و12 فني غسيل، و60 فني طباعة، و50 فني تجهيز، و3 فنيي كسترة، و4 فنيي غلاية، و160 فني تشغيل ماكينة، و275 عامل إنتاج، ومدير فرع و25 موظفا، و25 سائقا، و18 تباعا، و100 عامل صباغة أقمشة، و30 عامل خدمات، و2 مساعد، و133 عامل مخازن و30 عامل إنتاج طباعة.

وفي الإسكندرية شملت الوظائف 3 مدرسين رياضيات، و3 سكرتيرات، و200 عامل تشغيل ماكينة خياطة، و10 مشرفي خدمة عملاء، و17 بيع مباشر، و3 جزارين بلدي، و4 شيفات طبخ، و10 عمال مخازن و5 مشرفين أمن.. أما في السويس وبورسعيد والإسماعيلية تمثلت في 95 عامل إنتاج وتعبئة، و 4 سائقين درجة أولى و20 سائق كلارك بأجر 5000 جنيه.

وفي الجيزة والغربية شملت 30 عامل خياطة، و10 مسئولي تمويل، و5 عمال نسيج، و30 عاملا عاديا، و8 عمال أرضية، و6 عمال نظافة، وامل طباعة، و4 عمال شريط و50 عامل إنتاج.. أما في دمياط شملت الوظائف 530 فرد أمن، و15 مراقب كاميرات، و4 سائقين درجة أولى، و6 مهندسين (إنتاج - جودة)، وطباخ، ومساعد طباخ، وأمين مخزن، و49 عامل خدمات ونظافة، و2 عامل مخازن، وعامل تعبئة وتغليف وتقدم الأوراق بمكتب التشغيل بدمياط الجديدة.

وفي البحيرة شملت الوظائف 4 مسئولي ائتمان، و5 مهندسين زراعيين، و15 عاملا زراعيا، وفني صيانة، و15 عامل إنتاج، و8 فنيين حقن ونفخ بلاستيك.. أما في القليوبية شملت 100 عامل إنتاج، و12 عاملة فرز، و10 عمال أوفر وتعبئة، و6 سائقي رخصة أولى، و10 مندوبي مبيعات، و2 مشغل ليزر وفريزة كمبيوتر، و2 فني لحام أكسجين، و10 عمال لاستيفاء نسبة الـ5%.. أما في المنوفية شملت الوظائف 45 عامل وأوفر وأورليه، و3 مشرفي إنتاج، و120 أخصائي خدمات مالية فردية وجماعية، و4 أخصائي تسويق، و5 بائعين، و5 مساعدين شيف و2 فرد أمن و5 عمال نظافة.

وفي الدقهلية شملت فرص العمل 3 مندوبي مبيعات، و4 سائقين، ومحاسب، و2 محصل، و2 أمين خزينة، و20 عامل تعبئة و2 عمال عاديين، أما في بني سويف شملت 2 مشرف إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس سلامة وصحة مهنية، وفني طلاء بالغمر، وفني تشطيب ستانلس، و3 فنيي لحام أرجون، وسائق رخصة ثانية و22 عمال إنتاج، وفي المنيا شملت 100 عامل خياطة، و2 مراقب جودة، و4 مدرسين رياضيات وعلوم، و5 مشرفين، و50 عامل صالة، و10 عمال تعبئة، و15 فرد أمن، و3 منسقين ميدانيين، و22 أخصائي ائتمان و3 عمال مخازن وسائق كلارك.

وفي أسيوط تضمنت الوظائف 5 منسقات، و5 أخصائي تمويل، و4 مهندسين مدنيين، و4 مندوبي مشروبات، و4 مشرفين سلامة وصحة مهنية، و4 فنيين كهرباء، و4 فنيين تبريد وتكييف، و4 فنيين نجارة، و2 طيار، و4 مندوبي مبيعات، و4 مندوبي تليفون، و30 وكيل تأمين، و25 مدير مجموعة، و4 عمال لشركة أدوية وفرد أمن.

وفي الأقصر وقنا والوادي الجديد شملت 250 فرد أمن إداري، و20 عامل خدمات بأجر 3000 جنيه، و50 فني إنتاج، و2 مهندس ميكانيكا، ومسئول علاقات عامة، و10 عمال زراعة، وشيف شواية، و2 شيف طاهي، و6 استيواردات، و3 ميكانيكيين، و5 كهربائيين و6 عمال عاديين.

وفي سوهاج شملت الوظائف 65 مندوب مبيعات، ومحاسب، و100 مندوب تسويق، و16 مدربًا (تكنولوجيا معلومات - طاقة شمسية - تحول رقمي)، و2 سكرتارية، و2 مصمم جرافيك، وعامل بوفيه و6 سائقين.. أما في جنوب سيناء شملت 12 منقذا، و3 رؤساء بحري، و25 فرد أمن، و35 إشرافًا داخليًا، و17 عامل تجهيز وتحضير، و21 مضيفا، و3 مرشدين سنوركل، و10 عمال نظافة، و6 عمال طبخ سكن و2 عامل زراعة و5 سباكين، و5 كهربائيين و2 طباخ و2 عامل مخازن.​