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​برلماني عن بيان الحكومة الألمانية: موقفنا ثابت من عدم التدخل الخارجي في شؤوننا

02:30 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
​برلماني عن بيان الحكومة الألمانية: موقفنا ثابت من عدم التدخل الخارجي في شؤوننا

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعرب المهندس حسام لبن الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، عن استياءه من تصريح الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين يحاكمون على جرائم أرتكبوها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والتدخل في الشئون المصرية خط أحمر ولا تهاون فين.

وأضاف "لبن"، في بيان اليوم الاثنين، أن مصر دولة عربية ولها تاريخ عريق يتخطى 7 آلاف سنة، وتمتلك جميع معايير القوة لدفاع عن حقوقها، قائلًا: "أننا جميعا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية أو أن يتم مناقش أحد القضايا الداخلية من جانب أي جهة خارجية".

وأكد الأمين المساعد للشئون البرلمانية، على مدى نزاهة القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في منظومة القضاء أو مطالبته بالإفراج عن شخص معين حيث يوجد دستور مصري يضمن استقلاله وينظم عمله وإجراءات قانونية يعمل وفقًا لها.

مجلس النواب البرلمان حزب مستقبل وطن

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