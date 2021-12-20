"صناعة النواب": المصريون يستهلكون 700 ألف طن فول سنويًا

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أحد المجمعات الصناعية للحاصلات الزراعية بمنطقة برج العرب، في إطار الزيارة الميدانية للوفد في المنطقة الصناعية بالمدينة لمتابعة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول الصناعات التي يقوم بها المجمع وحجم الصادرات والجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات لتوفير العملة الصعبة، وفي نفس الوقت لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب مجدي الوليلي، إن مصر تستهلك 700 ألف طن فول سنويًا، وأحد أكبر الدول استيرادًا له في العالم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة

وضم وفد اللجنة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.