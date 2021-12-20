وزير العمل الليبي يكشف لمصراوي موقف العمالة المسافرة إلى ليبيا من خارج المنظومة الإلكترونية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، موقف العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا لإعادة الإعمار من خارج منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

وقال الرضا في تصريح لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير القوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا: "لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي إلى ليبيا لإعادة الإعمار إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، والعامل غير الشرعي "لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته".

وأكد العابد، أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان والحماية للعمالة المصرية.

وأشار وزير العمل والتأهيل الليبي، إلى أن أن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة.

وأطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

ويأتي هذا التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسي وزراء الدولتين.

وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة ، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي.

وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.

وأشار الجانبان، إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي من وزير القوى العاملة المصري ، وزير العمل والتأهيل الليبي.