تحذير من السياحة للشركات بشأن رحلات العمرة

كتب- يوسف عفيفي:



حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، من الإعلان عن برامج رحلات العمرة في الوقت الحالي، أو تحصيل أي أموال تحت مسميات مختلفة، كمقدمات لحجز البرنامج، او استلام جوازات السفر من المواطنين الراغبين في العمرة.

وأكدت الوزارة، توقيع عقوبات وفقا لنص مواد القانون رقم 38 لسنة 1977، والتي تصل لإلغاء تراخيص الشركات المخالفة ثبوت ارتكابها لمخالفات تصل لإلغاء الترخيص.

وأشارت وزارة السياحة، إلى أنها ستقوم بالمرور والتفتيش المفاجئ على الشركات، وفي حال العثور على جوازات سفر أو مبالغ تم إدراجها كمقدمات للعمرة سيتم إحالة أمر الشركة للتحقيق وتطبيق العقوبات بحقها.

وشددت الوزارة، أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر تعليمات من جانب الحكومة المصرية تؤكد فتح الباب أمام الشركات السياحية لتنظيم وتنفيذ العمرة للعام الهجري 1442، كما أن هناك إجراءات منظمة للعمرة من بينها: إعلان الضوابط واعتمادها من وزير السياحة والآثار، وإعلان فتح الباب لتوثيق عقود السكن والنقل وغيرها من الإجراءات سيعلن عنها في حينها.

وجددت وزارة السياحة، تحذيراتها للشركات بعدم الإعلان عن أي برامج لتنظيم رحلات العمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، وذلك تجنبا لوقوع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، في استقبال المصريين عبر الطيران المباشر اعتبارا من الأربعاء 1 ديسمبر 2021 إلى المطارات السعودية، وفقا لضوابط واشتراطات صحية وضعتها المملكة لاستقبال المصريين سواء للعمرة أو الزيارة أو العمل أو السياحة.

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