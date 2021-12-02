ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب أجنبي في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان، أخفاها راكب أجنبي من أصل عربي داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمارك، ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب، قام محمد الهادي مدير الحركة بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان بين طيات الملابس.

وأمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.