عروض وهمية واستغلال ممنهج.. طلب إحاطة يتهم شركات المحمول باستنزاف أرصدة العملاء

كتب- نشأت علي:

تقدمت روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قيام شركات المحمول باستنزاف أرصدة العملاء لديها عبر عروض وهمية.

وقالت النائبة، في طلبها اليوم الأحد: "ازدادت شكاوى قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول تجاه عملائها؛ سواء من تدني خدمات الإنترنت أو سوء شبكات الاتصال، فضلًا عن دأب شركات المحمول على التحايل على العملاء من خلال مسابقات وعروض وهمية تدعي أنها (مجانية) ثم تفاجئه برسالة أنه تم خصم (10 جنيهات قيمة الاشتراك في الخدمة)".

وأردفت: "ورسالة أخرى يتلقاها العملاء على أجهزة المحمول، مفادها أن (رقمه قد جاءه هدية للحصول على جهاز "آي فون")، مقابل الإجابة عن هذا السؤال الذي يدور حول المعلومات العامة، قبل أن يتفاجأ في نهاية المطاف لأنه وقع ضحية فخ وعملية استغلال ممنهجة".

واختتمت لاشين طلب إحاطتها قائلةً: "كما أن الكثير من المواطنين يتفاجؤون عند قيامهم باستخدام كروت الشحن التي قاموا بشرائها، بسحب الكثير من الأرصدة في نطاق مسابقات وبرامج وخدمات لا يعلم عنها شيئًا، كما أنها حملت العميل ضريبة القيمة المضافة واستغلت ارتفاع الأسعار في رفع أسعار كروت الشحن والرصيد والباقات باختلافها؛ سواء باقات المكالمات أو باقات الإنترنت أو الباقات المتنوعة وجميع الخدمات الأخرى، حيث تم رفع الأسعار أكثر من مرة دون أية رقابة مع استمرار تدني وتراجع الخدمات المقدمة منها تجاه المشتركين".