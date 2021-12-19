بالصور.. اختتام ملتقى الأقصر للتصوير

عمره 70 عامًا وزبائنه "نواب".. قصة "مسمط غنية" في الحي الشعبي بالفيوم

(مصراوي):

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية يرافقه رئيس جامعة الأقصر، معرض الفنون التشكيلية، نتاج فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرم الملتقي في ختام دورته الحالية الفنان السكندري الدكتور عبدالسلام عيد أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.