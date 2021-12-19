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بالصور.. اختتام ملتقى الأقصر للتصوير

05:43 م الأحد 19 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية يرافقه رئيس جامعة الأقصر، معرض الفنون التشكيلية، نتاج فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرم الملتقي في ختام دورته الحالية الفنان السكندري الدكتور عبدالسلام عيد أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

ملتقى الأقصر للتصوير فتحي عبدالوهاب جامعة الأقصر معرض الفنون التشكيلية التصوير

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