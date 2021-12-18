Masrawy logo white

بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

08:41 م السبت 18 ديسمبر 2021
بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

تعطيل الدراسة

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ومتحدث محافظة القاهرة، موقف الدراسة غدا الأحد في مدارس العاصمة بسبب موجة التقلبات الجوية.

وقال عوض، لمصراوي، إنه يتم حتى الآن التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل اتخاذ قرار بشأن تعطيل الدراسة من عدمه.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار بداية من غد الأحد على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية من بينها القاهرة والتي تكون خفيفة إلى متوسطة.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

إبراهيم عوض الإسكندرية تعطيل الدراسة التقلبات الجوية الطقس وزارة التربية و التعليم التعليم القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا