بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ومتحدث محافظة القاهرة، موقف الدراسة غدا الأحد في مدارس العاصمة بسبب موجة التقلبات الجوية.

وقال عوض، لمصراوي، إنه يتم حتى الآن التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل اتخاذ قرار بشأن تعطيل الدراسة من عدمه.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار بداية من غد الأحد على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية من بينها القاهرة والتي تكون خفيفة إلى متوسطة.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.