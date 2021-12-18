برلماني: المجمعات الصناعية سياسة اقتصادية رائدة تشجع المستثمرين

كتب- نشأت علي:

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سياسة "المجمعات الصناعية" التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، سياسة رائدة لتعزيز القطاع الصناعي والدفع بالصناعة المحلية للأمام وتوفير مختلف الخدمات لها؛ وهي فكرة مصرية مبتكرة تساعد المستثمرين وتسهل لهم أعمالهم.

ولفت محمود، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إلى استهداف طرح 6 مجمعات صناعية ضخمة خلال الفترة المقبلة، بعد طرح نحو 11 مجمعًا صناعيًّا قبلها تتركز أغلبها في صعيد مصر، الذي كان يفقتر إلى الصناعة والخدمات، بمثابة دفعة صناعية حقيقية؛ فالمجمعات الصناعية تهدف إلى تسهيل الأعمال على المستثمرين، حيث يتم توفير مناطق للخدمات بها، فضلًا عن مناطق للتسويق وفروع للبنوك العاملة في البلد.

وشدد رئيس "صناعة النواب" على أن المجمعات الصناعية تساعد على سهولة الحصول على تراخيص صناعية؛ خصوصًا أنه تم إنشاؤها وَفق اشتراطات ومعايير بيئية وتحديد أنشطة العمل.

وأكد محمود على أن المجمعات الصناعية دفعة هائلة لقطاع الصناعة في مصر وتتماشى مع مختلف القرارات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع على مدى الفترة الماضية، وأدت إلى تحقيق نمو وصل إلى 17% في القطاع الصناعي.

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