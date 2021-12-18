متحور كورونا الجديد.. نصائح مهمة من الصحة العالمية لمواجهة أوميكرون

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يجب أن نفعله أثناء الاستجابة لظهور التحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ونخفف من آثاره المحتملة، بالحفاظ على جميع التدابير التي نعلم أنها فعالة ضد فيروس كوفيد-19، مع توسيع نطاق تطبيقها.

ووجهت المنظمة في إحاطة إعلامية، عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من متحور كورونا الجديد، منها: ضرورة تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف الأيدي، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، والعمل وفقًا لمبادئ الشفافية، والتضامن، والإنصاف.

أما فيما يخص الدول، طلبت المنظمة، على وجه التحديد، من جميع الدول الأعضاء تعزيز ترصُّد المرض حتى تتمكن من الاكتشاف المبكر لحالات كورونا المحتملة الناجمة عن التحور أوميكرون، والاستجابة السريعة لها.

وتابعت: "ينبغي أن يتنبهوا إلى حالات الإصابة الجماعية الجديدة بكوفيد-19، وأن يتقصوا عنها سريعًا. ومن المهم أيضًا توسيع نطاق الاختبارات، بما في ذلك إجراء تسلسل الجينوم الضروري لاكتشاف التحورات الجديدة. كما أن تبادل المعلومات حول التحور مع منظمة الصحة العالمية أمر حيوي حتى نتمكن جميعًا من تتبع تطور انتشاره في البلدان، والأقاليم، والعالم". ​