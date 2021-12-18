زيادة أعداد السيدات.. مرصد مكافحة المخدرات يكشف عدد المرضى الذين تلقوا العلاج

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المرصد الوطني للمخدرات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن استقبال مستشفيات الأمانة لأعداد من مرضى الإدمان الذين تلقوا علاجهم عن طريق العيادات الخارجية.

وبحسب المرصد بلغ إجمالي مرضى الإدمان بالعيادات الخارجية لعام 2021 نحو 125 ألف مريض منهم 25 ألف حالة جديدة وكلهم يتلقون علاجهم بشكل منتظم بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتشير هذه الأعداد إلى زيادة نسبة الحالات الجديدة مقارنة بالعام الماضي 2020، حيث كانت عدد الحالات الجديدة 21 ألفا بالرغم من الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كورونا، وقد كانت الأعداد قبل الجائحة تتراوح بين إجمالي زيارات 122 ألفا و133 ألفا سنويا.

وقد تزايدت أعداد السيدات اللاتي يلجأن للعلاج من الإدمان ويترددن على العيادات حيث كان إجمالي العدد 3817 حالة منهن 1140 حالة جديدة في عام 2021 بينما كان الإجمالي 3279 حالة العام الماضي 2020 منهم 865 حالة جديدة وقبل الجائحة في عام 2019 بلغ عدد السيدات اللاتي لجأن لخدمة علاج الإدمان 5348 منهم 1500 حالة جديدة.