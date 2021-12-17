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رئيس الإنجيلية: مصر تخطو خطوات جادة في اتجاه احترام التعددية

07:38 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الكنائس الأجنبية في مصر.

رحب رئيس الإنجيلية بالضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية"، مؤكدًا "أن العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، في إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية".

ومن جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين على متابعتهم جميع التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر بشكل مستمر، وارتباطهم الكبير بالمجتمع المصري، ومسؤوليتهم في نقل الصورة الحقيقية التي تعيشها مصر، في مرحلة جديدة وقوية تنهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى للبلاد.

أندريه زكي الهيئة القبطية الإنجيلية الكنائس الأجنبية الطائفة الإنجيلية بمصر

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