​مبروك عطية تعليقًا على قتل الأزواج: "ما بين الأزواج ميثاق غليظ"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، على جريمة قتل الأزواج، في فيديو له عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال عطية: "كانت لنا جارة اسمها روحية وكانت ذات حسنًا ملحوظًا، واستمر زواجها 40 سنة، الله يرحمهما عمر ما جوزها ما ناداها مرة إلا يا بت ياروحية وما نادته مرة إلا يا عيون روحية".

وأضاف مبروك: "اتذكر هذا بالنسبة للأحداث المرعبة التي نسمع عنها ونشاهد أخبارها كل يوم"، متابعًا: "اعتقد أن اللي فضلت 40 سنة تقول عيون روحية مش هتمسك السكينة وتغزه في صدره، وهو عمره ما مد أيده عليها".

وقال: "نقدر نطلع بجملة مفيدة العلاقة ما بين الأزواج ميثاق غليظ بحسن العشرة المتبادل بين الاثنين".