برلماني: تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات يحد من خسائر الأرواح

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس حسام لبن، أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية قانون فصل متعاطي المخدرات، الذي بدأ تطبيقه رسميًا، للحد من خسائر الأرواح والمال العام.

وقال "لبن"، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القانون خطوة مهمة كان لابد منها، لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الحوادث التي أدت لخسائر في الأرواح والأموال نتيجة تعاطي العاملين مواد مخدرة وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وتابع: "للأسف الشديد كانت هناك كارثة تواجه الدولة وهي استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، نظرًا لعدم وجود نصوص تشريعية صريحة تقضي بوقفهم أو فصلهم من العمل في حال ثبوت تعاطيهم، الأمر الذى دعا لضرورة سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ التشريعي.

وأوضح البرلماني، أن ذلك القانون يهدف لحماية الأرواح والأموال العامة والمرافق العامة من العناصر التي تعرض حياة المواطنين للخطر الداهم وتهدد مصالح البلاد.

وأكد المهندس حسام لبن، ضرورة تنظيم حملة توعية بشأن تطبيق القانون والإجراءات التي يتم اتباعها في التطبيق، موضحًا أن القانون يتضمن عدد من الإجراءات والخطوات التي تضمن الشفافية وعدم تعرض العاملين لأي ظلم في تطبيق القانون.

ولفت إلى أنه أيضا من حق العاملين المتعاطين للمخدرات حاليًا، الإسراع باللجوء إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمساعدة في التعافي من الإدمان.

وأشار لبن، إلى أنه وفقًا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، كما أن من حق العامل التظلم من النتيجة الأولية، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.