رئيس الوزراء: ندعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بجميع أشكاله

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي عُقدت مؤخرا نسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي والعديد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية.

ويتزامن المنتدى مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، موجهاً الشكر في هذا الصدد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى والصورة المشرفة والتنظيم الجيد لهذه الفعالية.

وأشار مدبولي إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجامعة كفرالشيخ، ومشاركته في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم، الأمر الذي كان له تأثيرا إيجابيا على الطلاب.

وأكد الرئيس خلال الحوار على حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية بما يضمن توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، كما نوه بأهمية تنمية الوعي والإدراك لدى الطلاب تجاه المتغيرات والتحديات الداخلية أو الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعُقد بشرم الشيخ حالياً، مشيراً إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به مصر لجهودها في القضاء على الفساد، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار دعم مصر لجهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وتعزيز أطر التعاون في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بفوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" بجائزة أفضل مشروع إنشائي بالعالم لعام 2021، والذي أعلنت عنه المجلة الأمريكية "ENR"، متوجها بالتهنئة والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ولشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكداً على أن هذا الإنجاز يُعد نتاجاً لعمل شاق، وجهد مضنٍ، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، ينعم فيها الشعب المصري بثمار التنمية والرخاء، كما أشار إلى فوز 4 مشروعات أخرى، وهو ما يؤكد تفوق الشركات المصرية في مختلف المشروعات.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية والنقل على جهودهما المشتركة، والتي أهلت مصر للفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (الفئة C)، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرا بمقر المنظمة البحرية الدولية، وحصول مصر على 135 صوتا من إجمالي 160 دولة لها حق التصويت، مؤكدا على أن هذا الفوز إنما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها مصر في المحافل الدولية ودورها الريادي في مجال النقل والملاحة البحرية العالمية.