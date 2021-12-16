الحكومة تصدر قرارات جديدة في اجتماعها الأسبوعي اليوم

كتب- محمد سامي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وتناقش الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الدوري مستجدات الأوضاع بالنسبة للشأن الداخلي المصري.

ويتابع رئيس الوزراء بشكل مستمر موقف وتطورات الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر.

وينتهي اجتماع الحكومة كل أسبوع إلى الموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين في عدة مجالات.