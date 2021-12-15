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برلماني عن تعديلات القيمة المضافة: توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وتشجيع الصناعة

07:51 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
برلماني عن تعديلات القيمة المضافة: توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وتشجيع الصناعة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديلات الحكومة لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال "أبو زيد"، إن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج إيجابية في القريب العاجل، كما أن تلك الإعفاءات تساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

وأفاد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التعديلات الهامة في قانون الضريبة على القيمة المضافة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وكذلك سرعة تحصيل الضريبة دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس معظم القطاعات.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الإعفاءات الضريبية التي جاءت بالقانون ستكون حافزا لتنشيط الحركة الاقتصادية، وستنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، موجها الشكر للرئيس السيسي والحكومة على الاستجابة والتقدم بتلك التعديلات الهامة لمجلس النواب.

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