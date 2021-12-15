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التطبيق بدأ.. هل يطبق قانون فصل متعاطي المخدرات على موظفي القطاع الخاص؟

01:53 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
التطبيق بدأ.. هل يطبق قانون فصل متعاطي المخدرات على موظفي القطاع الخاص؟

الدكتور مختار رمضان

كتب- محمد سامي:

كشف مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بإنهاء وظيفة متعاطي المخدرات عن تطبيق القانون على الجهات والهيئات التي تقدم خدمة مباشرة للجمهور، وأن فلفسة القانون هي الحرص على تقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد ما يستلزم أن يكون الموظف في قمة ثباته دون أي مؤثرات خارجية.

وأشار أن هناك بعض الجهات الخاصة سيتم تطبيق القانون عليهم وهي الأماكن التى تقدم خدمه للجمهور مثل المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة ومراكز التأهيل لأنها أماكن تتعامل وتقدم خدمة.

كيف تُجرى تحاليل المخدرات للموظفين؟ -الفصل للمتعاطي (اضغط هنا)

ويطبق القانون على 18 جهة هي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة

2- الوزارات

3- المصالح والأجهزة الحكومية

4- وحدات الإدارة المحلية

5- الهيئات العامة

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة

7- شركات القطاع العام

8- شركات قطاع الأعمال العام

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة

10- الشركات التابعة للدولة

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه

12- دور الرعاية

13- أماكن الإيواء

14- الملاجئ

15- دور الإيداع والتأهيل

16- دور الحضانة

17- المدارس

18- المستشفيات الخاصة

مختار رمضان فصل الموظف متعاطي المخدرات موظفي القطاع الخاص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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