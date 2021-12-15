تبدأ يناير المقبل.. تعرف على مواعيد امتحانات النقل بالمحافظات

كتب- أسامة علي:

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقالت المصادر لمصراوي، إنه سيتم إعداد جدول صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال أيام، موضحة أنها ستراعي الفترة الزمنية التي حددتها الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، جداول امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالتالي:

محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية "عام ومهني"، والتي تنطلق السبت 16 يناير القادم، وتنتهي الخميس 4 فبراير.

وقالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل وتنتهىي الخميس 21 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 16 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 26 يناير، فيما تجرى امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 17 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 30 يناير وتنتهي الخميس 4 فبراير.

في حين تبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت 2 يناير وتنتهي الخميس 14 من الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات المواد العملية للتربية الرياضية للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الرياضية يوم السبت 23 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير.

محافظة الشرقية:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جدول امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي "العام – الرياضي" للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير 2021 وتنتهي 4 فبراير 2021.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ومرحلتي الفصل الواحد والتعليم المجتمعي ستبدأ يوم 17 يناير 2021 وتنتهي يوم 26 يناير 2021 و امتحانات المرحلة الإعدادية "عام – مهني" ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير 2021 م كما ستبدأ امتحانات التربية الخاصة" نور – أمل " يوم 23 يناير وتنتهي يوم 4 فبراير 2021.

كما أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني والتعليم المزدوج ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير 2021