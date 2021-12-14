بتسلموا على بعض مرتين ليه؟!.. رئيس "النواب" يمازح الأعضاء
كتب- مصراوي:
مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس عقب ملاحظته حركة وصوتًا في القاعة من خلال تسليم النواب بعضهم على بعض.
وقال جبالي للأعضاء: "كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة، انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة داخل القاعة".
وداعب جبالي النواب، قائلًا: " أنتو بتوحشوا بعض أوي كده، طيب سلموا عليَّ أنا مش باشوفكم كتير".
ورد النواب على رئيس المجلس بالتصفيق الحار؛ تحية وتقديرًا له ولهذه الروح المازحة.
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