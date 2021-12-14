Masrawy logo white

بتسلموا على بعض مرتين ليه؟!.. رئيس "النواب" يمازح الأعضاء

01:00 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
بتسلموا على بعض مرتين ليه؟!.. رئيس "النواب" يمازح الأعضاء

المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

كتب- مصراوي:

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس عقب ملاحظته حركة وصوتًا في القاعة من خلال تسليم النواب بعضهم على بعض.

وقال جبالي للأعضاء: "كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة، انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة داخل القاعة".

وداعب جبالي النواب، قائلًا: " أنتو بتوحشوا بعض أوي كده، طيب سلموا عليَّ أنا مش باشوفكم كتير".

ورد النواب على رئيس المجلس بالتصفيق الحار؛ تحية وتقديرًا له ولهذه الروح المازحة.

حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. أمطار وتقلبات جوية تنتهي هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا