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نائب بـ"الشيوخ": ثبات أسعار السلع دليل على نجاح السياسة الاقتصادية

02:30 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
نائب بـ"الشيوخ": ثبات أسعار السلع دليل على نجاح السياسة الاقتصادية

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستقرار في الأسواق المصرية، طوال السنوات الأخيرة، وعدم حدوث ارتفاعات هائلة مثل باقي الدول، يرجع إلى سياسة رشيدة تبنتها الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، وهي زيادة المعروض من السلع وتوفير مخزون استراتيجي كامل للكثير من السلع يكفي لشهور، مع التوسع الأفقي في مساحة الأرض المنزرعة.

وأضاف "محسن"، في تصريحات اليوم، أنه من بين الأخبار الإيجابية للشعب المصري، هو عدم وجود انفلات في الأسعار وثبات أسعار أغلب السلع الحيوية على مدار سنوات، عكس ما كان عليه في الماضي من حدوث نقصان شديد لسلعة ما أو اختفائها وعرضها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن استقرار أسعار السلع في الأسواق يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير مخزون استراتيجي لمختلف السلع بالإضافة لتشديد الرقابة على الأسواق من جانب أجهزة وزارة التموين وغيرها.

وشدد نائب بني سويف، بأن ثبات أسعار السلع، وتراجع الغلاء والتضخم يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية المتبعة في مصر.​

مجلس الشيوخ أحمد محسن أسعار السلع الأسواق المصرية

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