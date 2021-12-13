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وزيرة البيئة: نسعى لتقديم ما يليق بمصر خلال مؤتمر المناخ القادم

09:45 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
وزيرة البيئة: نسعى لتقديم ما يليق بمصر خلال مؤتمر المناخ القادم

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تسعى لأن تقدم ما يليق بها وبمكانتها خلال مؤتمر المناخ القادم cop27.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وشركة سانوفي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأضافت فؤاد، أن ملف التغيرات المناخية يحتاج الكثير من العمل والجهد لتحقيق خطوات واضحة وملموسة في مواجهة تغير المناخ.

يحضر المؤتمر شريف عمر، مدير عام شركة سانوفي في مصر والسودان وإريتريا وعدد من القيادات المعنية، ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع.

ويعد هذا التعاون مع شركة سانوفي هو التعاون الأول كشركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة شركة سانوفي مؤتمر المناخ

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