رئيس "برلمانية التجمع" يطالب بطرح الثقة في القائمين على العملية التعليمية بمصر

كتب- مصراوي:

طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطرح الثقة في كل القائمين على العملية التعليمية في مصر عقب المناقشات التي تمت عن العملية التعليمية داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، من حيث المبدأ.

وقال مغاوري إن المناقشات التي تمت اليوم وأمس وعلى مدار الأيام الماضية يتطلب طرح الثقة في القائمين على العملية التعليمية في البلاد، مؤكدًا أننا نتحدث عن جودة التعليم في الوقت الذي لا يوجد فيه تعليم من الأساس.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية في جميع البلاد، ووزارة التربية والتعليم تدعم التعليم الفني على الورق فقط دون الواقع، معلنًا رفضه والهيئة البرلمانية مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة؛ نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتي:

المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.