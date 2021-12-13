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الكاتب أحمد طوسون: وصول كتابي للقائمة الطويلة لجائزة ساويرس "تعويض عادل"

01:23 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
الكاتب أحمد طوسون: وصول كتابي للقائمة الطويلة لجائزة ساويرس "تعويض عادل"

الكاتب أحمد طوسون

أعرب الكاتب أحمد طوسون عن سعادته بوصول كتابه "من يعيد الدفء إلى المدينة" إلى القائمة الطويلة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، بجائزة ساويرس الثقافية التي أعلنت اليوم الأحد.

وقال طوسون في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا سعيد بحمد الله لوصول الكتاب للقائمة الطويلة، فهو من النصوص وقصص الأطفال القريبة إلى قلبي وأعتقد أن القصة لم تنل حظها في المسابقات العربية ودخولها القائمة الطويلة لفرع أدب الأطفال في جائزة ساويرس يعد تعويضًا عادلًا لها".

وأضاف: "أن تخصيص فرع لأدب الأطفال بالجائزة سينعش حركة إنتاج أدب الأطفال في مصر وخطوة موفقة من الجائزة".

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أحمد طوسون جائزة ساويرس القائمة الطويلة لأفضل كتاب

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