محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحسينية- صور

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تكريم علاء الغطريفي في النسخة الثانية من ملتقى شباب الإعلام العربي

كتب- يوسف عفيفي:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحسينية بنطاق حي العمرانية، وذلك استكمالاً لأعمال التطوير التى تشهدها محاور وميادين المحافظة.

وأكد المحافظ في بيان اليوم، على أهمية ميدان الحسينية باعتباره المدخل الشرقي لحي العمرانية ويربط بين حي العمرانية وحي جنوب الجيزة ويطل على محور كمال عامر.

وأضاف راشد، أن أعمال تطوير الميدان تشمل أعمال رصف وتخطيط للدورانات ودعمه بالزراعات، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة رئيس حي العمرانية بمراعاة المعايير الفنية والجمالية للأعمال خاصة الطبقة الأسفلتية نظراً للكثافات المرورية المتوقعة بعد الانتهاء من أعمال محور الفريق كمال عامر.

كما تفقد المحافظ، محيط محور الفريق كمال عامر، موجهاً برفع المخلفات والرتش أسفل المحور استعدادا لاستغلال المساحة أسفل المحور.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، وطه عبد الصادق رئيس جنوب الجيزة.