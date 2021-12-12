الحكومة تستجيب لرئيس "تضامن النواب" بشأن عمال الدريسة المنقولين للجيزة

كتب- نشأت علي:

في استجابة فورية وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، اليوم الأحد، على طلب رئيس تضامن النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال اتصال هاتفي معها بخصوص فرش شقق عمال الدريسة من قطاع هيئة السكك الحديدية المنقولين إلى مساكن جديدة في محافظة الجيزة.

وأكدت وزيرة التضامن للقصبي أنها منحازة للعمال ووافقت على الفور على الطلب، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، وأوضحت أنه سيتم فرش هذه المساكن على الفور.

ووجه القصبي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجه القيادة السياسية الحكيمة بنقل جميع المواطنين إلى حياة كريمة الذي يحرص دائمًا على توجيه الدعم والاهتمام بالمواطنين الأولى بالرعاية.

وأشاد رئيس تضامن النواب بجميع عمال مصر الشرفاء الذين يساهمون في الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وعلى جهودهم في بناء مصر الجديدة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لتضع مصر في مصاف الدول الكبرى.