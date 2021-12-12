الإسكان الاجتماعي يكشف حقيقة طرح الإعلان الـ16.. وحجز شقق المتوسط في هذا الموعد

​كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح الإعلان الـ16 من الإسكان الاجتماعي خبر غير صحيح، حيث لا يوجد أي طرح حاليا للمشروع، لافتًا إلى أن الطرح الأخير لمحدودي الدخل كان منذ شهرين ضمن "سكن لكل المصريين 2".

وأضاف عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة، ومتوقع ذلك خلال الشهر المقبل مع بداية 2022.

وتابعت: "من المتوقع بعد انتهاء الحجز في شقق الإسكان المتوسط، أن يتم طرح مرحلة جديدة لشقق منخفضي الدخل"، قائلة: "بنحاول يكون في إعلان إلى اثنين كل سنة".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن نطاق القاهرة الكبرى يشهد أكبر طلب على طروحات الوزارة، لكن استراتيجية الطرح تعتمد على تغطية كل المناطق بالجمهورية.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ تلقى طلبات التظلم على شقق سكن لكل المصريين 2، ويمكن معرفة خطوات التقديم والنتيجة من هنا..



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