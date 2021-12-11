السلع التموينية تعلن مناقصة لتوريد 4000 طن زيت صويا وعباد

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2021/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد.

وقالت الهيئة إنه يتم التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022

جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق، 14 ديسمبر 2021 الساعة 12 ظهرًا.

وأوضحت الهيئة أن باقي الشروط والمواصفات ستعلن طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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