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"عشان كدة كنت بأدافع عنك".. ريهام سعيد تعلق على ظهور شيرين عبدالوهاب

08:27 م السبت 11 ديسمبر 2021
"عشان كدة كنت بأدافع عنك".. ريهام سعيد تعلق على ظهور شيرين عبدالوهاب

ريهام سعيد

كتب- مينا غالي:

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ظهور المطربة شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها وغناءها على المسرح حليقة الشعر.

وقالت ريهام في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتي عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقة، لأنه كان امبارح وعدى خلاص وكل جرح بيخلينا أقوى.. اللي وصل لقوتك كان ممكن تلبسي باروكة.. أنت طلعتي غنيتي وبره مصر وقدرتي تبتسمي حتى لو مش ابتسامة حقيقية، وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شيرين عبد الوهاب.. وأنت اكتر واحدة عارفة مين شيرين عبدالوهاب".

وأضافت ريهام: "عشان كده كنت دائما أدافع عنك سيدتي أحييكِ علي قوتك اللي هي كل جمالك، وعلى فكرة شكلك برضوا زي القمر.. بحبك". ​
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