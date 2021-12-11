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الرعاية الصحية: إطلاق التأمين الصحي الشامل في محافظة جديدة قبل نهاية ديسمبر

04:46 م السبت 11 ديسمبر 2021
الرعاية الصحية: إطلاق التأمين الصحي الشامل في محافظة جديدة قبل نهاية ديسمبر

الهيئة العامة للرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد صياغة مشهد القطاع الصحي، وهي نقطة فارقة في تاريخ مصر.

وأضاف السبكي: أصبح لدينا قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في القطاع الطبي الذي بدا يضاهي أكبر النظم الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، بفعاليات (منتدى مصر الطبي) في نسخته الأولى، اليوم السبت.

وقال إن التكنولوجيا لعبت دورا مهما في القطاع الصحي، ويوجد حاليًا 4 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

وأكد السبكي على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة وجميع الهيئات والمؤسسات الطبية في مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظام التشغيل الاقتصادي.

وأعلن أنه سيتم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في إحدى محافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي وإرادة سياسية تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأوضح أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، لافتا إلى التركيز على المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة، مشيرا إلى أهمية تغيير اللائحة العامة لأجور الأطباء والعاملين في المجال الطبي، الأمر الذي يساهم بالارتقاء بالقطاع الطبي في مصر.

وأشار إلى أهمية معايير الاعتماد والجودة للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمعامل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويضم منتدى مصر الطبي، في نسخته الأولى مجموعة من الجلسات الطبية، تتضمن مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، وتوطين وتطوير صناعة اللقاحات في مصر، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، والقواعد والقوانين العالمية المنظمة لقطاع الدواء ومحاربة الفساد داخل هذا القطاع.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي عبدالفتاح السيسي

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