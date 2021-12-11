جسر الصداقة 4.. ختام فعاليات التدريب البحري المشترك مع روسيا - فيديو

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تم اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة 4" والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط .

وبحسب البيان، اشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين باشتراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال "جمال عبدالناصر" حيث تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلاً عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، وتنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوي.

يذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به كل جانب من دقة وكفاءة قتالية عالية والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح.

يأتي التدريب "جسر الصداقة 4" في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، والفريق بحري رومانوف أركادي، نائب قائد أسطول البحر الأسود، والسفير الروسي بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية .