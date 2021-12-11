حدث ليلاً| الصحة تحذر من الخلطة السحرية لعلاج البرد.. ووزير التعليم يرد على 5 شائعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدًا لإعلاء شأن حقوق المصريين

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به في الـ10 من ديسمبر.

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ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 905 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305652 حتى اليوم.

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ارتباك مروري.. هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية- صور

وقع هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أمام مسجد سيدي بشر في اتجاه محطة الرمل، ما تسبب في حدوث ارتباك مروري.

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هل يمُنع الطلاب غير الملقحين من دخول الامتحانات؟.. وزير التعليم يجيب

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة منع الطلاب من تأدية الامتحان أو الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا.

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وفاة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث وسط أكتوبر إثر أزمة قلبية

توفى العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أسرها المستشفى لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

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المفتي: الاحتفال بالعام الميلادي الجديد والتهنئة به جائز شرعًا

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرَّخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام، والتهنئة به: جائز شرعًا، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا؛ من تذكُّر نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام.

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وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم 11 نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة.

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تعطيل الدراسة و تعديل المناهج.. شوقي يرد على 5 شائعات متداولة تخص التعليم

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, على 5 شائعات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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شيرين عبدالوهاب تعلق على ما تردد بشأن اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي بين محبيها، بعد ظهورها حليقة الرأس، وتخليها عن شعرها بصورة كاملة، وقيامها بإحياء حفلها الغنائي الأول بعد الانفصال، متمنية أن يقبلها الجمهور على هيئتها الجديدة.

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الصحة تحذر من تناول الخلطة السحرية المتداولة للعلاج من البرد

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين من تناول الخلطة السحرية المتداولة للعلاج من البرد، موضحًا أنها عبارة عن تركيبة مضاد حيوي ومسكن للآلام وكورتيزون تستخدم بادعاء أنها تعالج البرد.

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"الانفجارات لم تتوقف".. سيارات الإسعاف تنقل المصابين من موقع انفجار جنوبي لبنان

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن سيارات الإسعاف تهرع إلى مخيم برج الشمالي وتعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

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سوريا: مصرع طفل وإصابة اثنين في انفجار لغم زرعه تنظيم داعش الإرهابي

أودى انفجار لغم زرعه تنظيم داعش الإرهابي بحياة طفل وإصابة اثنين آخرين اليوم الجمعة، في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي بسوريا.

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تحذير لبقية دول العالم.. زيادة عدد الإصابات بأوميكرون في الدنمارك

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، بأن الدنمارك تشهد تضاعفا لعدد حالات الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل يوم ، ما يمثل تصورا لتطور قد يتكشف في جميع أنحاء أوروبا.

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كوريا الجنوبية تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا و6977 إصابة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 80 حالة وفاة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 7 آلاف إصابة لأول مرة خلال أربعة أيام، حيث تكافح الدولة للتعامل مع الإصابات الجديدة، ومن بينها السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون.

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