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وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

09:58 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري

(مصراوي):
توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم 11 نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة.
ومن المقرر بحسب مصادر عائلية أن تقام صلاة الجنازة عليه غدًا السبت في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.
والفقه كان مستشارًا في مجلس الدولة سابقًا، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى في الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.
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