وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

(مصراوي):

توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم 11 نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة.

ومن المقرر بحسب مصادر عائلية أن تقام صلاة الجنازة عليه غدًا السبت في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.