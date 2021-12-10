كشفها اللصوص.. التفاصيل الكاملة لمقبرة عين شمس الأثرية

(مصراوي):

نجحت شرطة السياحة والآثار في القبض على 8 أشخاص تورطوا في الحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس وقامت بإحباط مخططهم لتهريب الآثار خارج البلاد.

وأسفر حفر هؤلاء اللصوص عن اكتشاف مقبرة مصرية قديمة ترجع إلى عهد الأسرة الـ26 أسفل أحد منازل حي عين شمس المعروفة قديمًا باسم مدينة (أون) أي رب الشمس المدينة المدفونة تحت عين شمس حاليًا.

والمقبرة عبارة عن حجرة دفن بداخلها تابوت بطول 2.10 متر وعرض 75سم، لحاكم إقليم (أون)، الإقليم رقم 13 من أقاليم مصر السفلى (عين شمس حاليًا)، اسمه بالهيروغليفية "عا مر ان دبت ابر اف"، وترجمته: محبوب القارب الذي يصنعه.

وتم تسليم التابوت للمجلس الأعلى للآثار ليتم إدراجه كأحد أهم الآثار المصرية التي مازالت تكتشف حتى وقتنا هذا.

وأكد مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، رفض ذكر اسمه، أن المقبرة تضم عدة غرف ومن المرجح العثور على المزيد من التوابيت واللقى الأثرية في نفس المقبرة طبقًا للشواهد والمعاينة الأولية.

ولفت المصدر إلى العثور على مئات القطع الأثرية مثل تماثيل الأوشابتي والأواني الفخارية مما يرجح أن هذه المقتنيات تشي باكتشاف مقبرة كاملة.