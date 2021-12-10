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لغة القرآن.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

04:25 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
لغة القرآن.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "لغة القرآن والحفاظ على الهوية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وحضر شعائر الصلاة، محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، وقيادات الدعوة بالمديرية.

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بعنوان: "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية".

خطبة الجمعة لغة القرآن وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة

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