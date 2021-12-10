وزير التنمية المحلية: بدء الجزء الأول من دورة "إعداد قادة المستقبل" بسقارة.. الأسبوع المقبل

مصراوي

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنظم الأسبوع المقبل، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 65 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مؤكدا أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأكد شعراوي - في بيان له اليوم الجمعة - أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، لافتا إلى أن الوزراة نفذت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة وأن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، موضحا أن الجزء الأول من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات وإعداد ال business plan، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة الموارد البشرية للقيادات، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي و الإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحوكمة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلي والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات.

وقال شعراوي إن دورة قادة المستقبل ستتضمن أيضا موضوعات عن التميز المؤسسي ونماذجه ومحاوره، والتطوير المؤسسي وقانون الخدمة المدنية، ومهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال، ومفاهيم وأطر التنمية الاقتصادية، ومهارات التفاوض، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وقانون الإدارة المحلية الجديد ودور المجالس الشعبية المحلية.

ووجه المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل، بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة خاصة في مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها بعد حضور بعض العاملين بها دورات سابقة لقادة المستقبل، وذلك للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، إضافة إلى لقاءات لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيري عموم المحافظات والمحافظين السابقين وإجراء أبحاث جماعية يقوم المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، فضلا عن بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT، وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بإجراء اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال، ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد على 45 عاما، وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.

وفي نفس السياق ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورتين جديدتين هما دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، ودورة التقييم وبرنامج إدارة المشروعات، فيما تستمر دورة الإطار النظري للتحول الرقمي للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 144 متدربا من جميع المحافظات.