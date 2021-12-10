​لتسهيل سداد الفواتير أو الاشتراك.. اعرف بيتك تبع أي شركة كهرباء؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مواقع شركات التوزيع، للتسهيل على المواطنين معرفة الشركة التابعة له حسب محل إقامته، لتسهيل سداد الاشتراك، أو الاشتراك في عداد جديد.

واستعرض الجهاز عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" هذه الأماكن في "إنفوجرافيك" على النحو التالي:

1- شركة شمال القاهرة:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

3- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج".

4- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف والفيوم.

5- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة".

6- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

7- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

8- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ.

9- شركة القناة: الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الإسماعيلية- البحر الأحمر- بور سعيد- السويس.​