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الصحة العالمية: رصد 40 تحورا مرتبطا بـ"أوميكرون"

03:35 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الصحة العالمية: رصد 40 تحورا مرتبطا بـ"أوميكرون"

ريتشارد برنان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وشدد على أنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات الحالية أمام متحور "أوميكرون"، لافتا إلى أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بالمتحور بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأكد أن المنظمة لم تسجل حالات وفاة جراء الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

ريتشارد برنان منظمة الصحة العالمية أوميكرون فيروس كورونا

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