وزير الأوقاف: الوزارة قررت ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة العبرية

كتب- محمود مصطفى

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة ستقوم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية فور الانتهاء من طباعة ترجمته باللغة اليونانية.

وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه سيتم الاستعانة بأساتذة الجامعة والمترجمين المتخصصين لإخراج تلك الترجمة بالشكل والدقة التي تليق بمعاني القرآن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأوردية.​

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تكثيف العمل الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني، في إطار سعي الوزارة لمواجهة أفكار المتطرفين عبر السوشيال ميديا وإيقاف بث سمومها من خلال كتائبها الإلكترونية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جرى تخصيص دورات تدريبية للواعظات إلى جانب الأئمة، لتعليمهن اللغات الأجنبية وبالفعل اجتاز 6 واعظات هذه الدورات بمستوى متميز وسيتم تكريمهم.

وأوضح، أنه سيجرى توسيع دائرة التدريب للراغبين من الأئمة والواعظات للحصول على هذه الدورات التدريبية لتحسين مستواهم في اللغات الأجنبية.

ووجه الدكتور وزير الاوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعايته المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم، والتى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، بمشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر.