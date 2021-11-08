"بحوث تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة لتطبيق سلامة الغذاء

كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيق سلامة الغذاء في مجال إنتاج المخبوزات" في الفترة من 7 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2021.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، إن البرنامج التدريبي يتضمن عرض الأسس العامة ونظم سلامة الغذاء التي يتم تطبيقها لإنتاج منتجات مخابز آمنة، للحفاظ على صحة المستهلك.

وتتضمن الدورة أيضا موضوعات عديدة، منها أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتواجد أو تنشأ نتيجة التداول غير السليم للمخبوزات طوال مرحلة تصنيعها، من مرحلة استلام الخامات وحتي مرحلة التوزيع، مرورا بمراحل التصنيع والحفظ المختلفة، وكذلك يشتمل البرنامج التدريبي على برامج المتطلبات الأولية الواجب تطبيقها عند تصنيع هذه المنتجات لتقليل التلوث إلى الحد الأدنى أو منعه كليا، ويتطرق البرنامج إلى كيفية تطبيق نظام «HACCP» لضمان إنتاج منتجات آمنة للمستهلك، مع التطرق لبعض برامج الصيانة والنظافة والتطهير في منشآت إنتاج المخبوزات.