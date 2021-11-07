Masrawy logo white

السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارًا مؤسسيًّا للتخطيط

04:13 م الأحد 07 نوفمبر 2021
السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارًا مؤسسيًّا للتخطيط

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- نشأت علي:

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام للدولة يضع إطارًا مؤسسيًّا للتخطيط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، أن الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة، مشيرةً إلى إشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق.

المادة "7" التي شهدت جدل خلال الجلسة العامة تلتزم الوحدات بتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية؛ ومنها:

أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات والأنشطة. ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.

ج. المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.

د. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.

و. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

هالة السعيد وزيرة التخطيط قانون التخطيط العام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا