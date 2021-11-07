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"الشيوخ" يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس الجمهورية

03:45 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"الشيوخ" يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس الجمهورية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على نص المادة الرابعة من قانون التخطيط العام بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة .

ووافق المجلس على عضوية وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية المستدامة. ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

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