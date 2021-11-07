شبورة مائية والصغرى في القاهرة 19.. تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 15

سيوة 26 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الاسماعيلية 28 20

السويس 27 21

العريش 29 19

رفح 29 18

رأس سدر 29 21

نخل 27 17

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بنى سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

ادفو 35 21

أبوسمبل 34 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22