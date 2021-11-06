Masrawy logo white

بعد تصريحات كريمة.. أول تعليق من الإفتاء بشأن حكم طلاق السكران

11:01 م السبت 06 نوفمبر 2021
بعد تصريحات كريمة.. أول تعليق من الإفتاء بشأن حكم طلاق السكران

احمد ممدوح

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اختلفوا في حكم وقوع طلاق السكران، منهم من أكد وقوعه، ورفضه البعض الآخر.

وأضاف ممدوح في فتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن طلاق السكران لا يقع، وهو ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.

كان الدكتور أحمد كريمة، قال إن الشخص الذي يدخل السُكر على نفسه، حال طلق زوجته طلاقه يقع، وحال ارتكب جريمة يعاقب؛ حتى لا يتوصل للناس لارتكاب الجرائم بالسُكر، وذلك خلال حواره في برنامج "البيه والهانم"، والذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

أحمد ممدوح دار الإفتاء المصرية حكم طلاق السكران برنامج البيه والهانم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا