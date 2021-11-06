متحف حضارة بالفسطاط يستقبل وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة

​​​كتب- أحمد مسعد:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم كما قدم لهم نبذة عن المتحف وإنشائه.

وحضر فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، وباسم رؤوف كبير أمناء المتحف، في جولة تضمنت زيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث قدموا لهم شرحًا تفصيليًا لتعريفهم بالمقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف، كما أطلعوهم على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمتحف، لافتين إلى أن المتحف ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية وإنما هو منارة ثقافية حضارية.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أكدوا حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب.