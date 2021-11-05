الجيزة: فيديو توضيحي لمسار التحويلة الثالثة البديلة عن شارع الأهرام (فيديو)

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية الثالثة البديلة عن إجراء الإغلاق الكلي لشارع الأهرام في تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم.

وتعلن محافظة الجيزة أن التحويلة المرورية تشمل التالي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينًا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى، ثم السير يمينًا في اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) اتجاه كوبري ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقًا" مرورًا بكوبري "ترسا المستحدث" وصولًا حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200 م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يمينًا في اتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام، ثم الدخول يمينًا لشارع المحولات وصولًا لشارع الهرم.

وأضافت المحافظة، أنه من يرغب في السير اتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات " ترسـا سـابقـًا" يـدخل بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينًا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام في اتجاه المناطق المشار إليها.

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