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الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من أجواء صباح الجمعة

11:44 م الخميس 04 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء و جنوب البلاد نهارًا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في أخره.

وأضافت الهيئة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك": "شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة".

وأوضحت الهيئة، أنه على سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة في الصباح الباكر.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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  • الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من أجواء صباح الجمعة

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